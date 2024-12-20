Asgari ücret için ilk rakam verildi: TÜRK-İŞ’in talebi 29 bin 583 TL

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 2025 yılı için belirlenen asgari ücret talebini açıkladı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücretli işçiler olarak önerimiz yüzde 45 enflasyon üzerine refah payı eklenerek 29 bin 583 TL olmasıdır" dedi. Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi. Toplantıya işçi ve işveren taraflarının zam teklifleriyle gelmesi bekleniyordu. Toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, rakam gündeme gelmediğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ücreti belirleme sürecinde hem çalışanların refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacaklarını belirtti.

GELECEK HAFTAYA KALDI

Ağar, önümüzdeki hafta hem rakam hem sonucun gelebileceğini dile getirdi. Türk-İş Başkan Yardımcısı Ağar, "Para talep eden tarafız, ona göre tavır alacağımızı söyledik." dedi. Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini belirten Ağar, "8 milyonluk asgari ücretli kirasını, tenceresini kaynatsın ödesin diye gündeme getirdik. Söylediklerimizden hemen hemen rakam çıkıyor" ifadelerini kullandı.

TALEPLERİNİ AÇIKLADILAR

Toplantının ardından Türk-İş'ten yeni bir açıklama yapıldı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin asgari ücret talebini açıkladı. Türk-İş, asgari ücret talebini yüzde 45 enflasyon üzerinden refah payı eklenerek yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 lira olarak açıkladı.

'TEKLİF BEKLİYORUZ'

Komisyonun üçüncü toplantısından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz" demişti. Işıkhan "İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuşmuştu. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz" dedi. Asgari ücret işveren desteğinin 2025'te de devam etmesi talebini de dile getirdi.

IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını uzlaşı ve istişare zemininde yürüttüklerini belirtti. Bakan Işıkhan "Bugün gerçekleştirdiğimiz 3'üncü toplantıda işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız." ifadelerini kullandı.