Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin personel alıyor! İşte başvuru şartları...

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra taşkilatlarında görevlendirmek üzere 4 bin din görevlisi alımı yapacak. Peki 4 bin din görevlisi için başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte başvuru detayı...
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra taşkilatlarında görevlendirmek üzere 4 bin din görevlisi alımı yapacak. Peki 4 bin din görevlisi için başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte başvuru detayı...
BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
3. Başvurunun son günü itibarıyla tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,
4. 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
5. Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.
• Adaylar sadece bir kontenjan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
A. YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU ADAYLAR İLE ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNAN ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 30.12.2024-10.01.2025 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.
2. Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.
DİN GÖREVLİSİ ALIMI NASIL YAPILACAK?
1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar aday, Aday Din Görevlisi olarak Diyanet Akademisine girmeye hak kazanacaktır. Diğerleri ise yedek olarak sıralanacaktır.