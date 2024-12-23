İzmir’de konuta yüzde 30 zam

İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, konut satışlarında 2024 yılının ilk yarısının durağan geçtiğini ancak yılın ikinci yarısında ise hareketlenme gözlendiğini belirtti. Akgün, yılın son 2 ayında satışlarda artış olduğuna dikkat çekip, bu artışın en önemli sebebinin 2025 yılında artacak olan konut fiyatları, harçlar ve tapu masrafları olduğunu ifade etti.

Akgün, "Vatandaş bütçesine uygun ev almak için elini çabuk tutuyor. Bir diğer önemli sebep ise kira fiyatları yüksek olduğu için vatandaş 1 ile 1,5 milyon arasında kredi çekip aylık 30 bin TL civarında faizi ödeyip kiradan çıkmak istiyor. Yeni yapılan konutlarda 3 artı 1'den ziyade daha çok 1 artı 1 evler tercih ediliyor. Büyük metrajlar terk ediliyor" dedi.

VATANDAŞIN TERCİHİ 1+1

Konut fiyatları yüksek olduğu için 25 yıl ve üstü olan eski yapıların satışlarının oldukça hızlı olduğunu dile getiren Akgün, "Depremden dolayı eski yapılar risk taşısa dahi vatandaşlar fiyatı uygun olduğu için eski yapılara yöneliyor. İzmir geneli yeni konut fiyatları 8 ile 15 milyon TL arasında karşımıza çıkıyor. 2025 yılında talep devam ettiği takdirde arzın oluşmamasından dolayı yeni konutlarda yüzde 30'dan fazla fiyat artışını gözlemleyeceğiz. 2'nci elde ise 1 il 3 milyon TL arasında konut bulunuyor. Eski konutlarda 3 ya da 4 milyon TL'ye 3 artı 1 konut bulmak mümkün ancak depremden dolayı riski göze alamayan ve yeni ev tercih eden vatandaşlar ise yine aynı fiyata 1 artı 1 ev almayı tercih ediyor. Yeni kiralık dairelerde ise şu anki rakamlar 25 bin TL'den 40 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bu nedenle kişiler daha çok şehir merkezinde fiyat artışları çok olduğu için Aliağa, Menemen, Torbalı gibi ilçeleri tercih ediyor" diye konuştu.