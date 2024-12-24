4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri Turkuvaz Medya’da

TÜRKİYE finans sektörünün geleceğine ışık tutacak 4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri, bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenecek. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak olan programa T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz özel video mesajı ile katılım gösterecek. Bu yıl 12. kez düzenlenecek olan Para Sohbetleri, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde T.C Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşecek.

LİDER İSİMLER BİR ARADA

FİNANSAL regülasyonlar, yeni bankacılık modelleri, sürdürülebilir finans gibi kritik konuların ele alınacağı zirve, sektörün lider isimlerini bir araya getiriyor. Kamu ve özel sektörden önemli katılımcılar, finans dünyasının geleceğine ilişkin fikirlerini paylaşacak. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın konuşmalarıyla ve T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın özel video mesajı ile başlayacak olan zirve, T.C Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşecek Para Sohbetleri oturumu ile sona erecek.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Finansın geleceğine yön verecek olan "4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri", Borsa İstanbul, Emlak Katılım, Halkbank, Koza Altın İşletmeleri, RHG Enertürk Enerji, Sipay, THY, Türk Telekom, Vakıf Yatırım, Yıldız Holding, Ziraat Bankası sponsorluğunda ve Kuzu Grup co-sponsorluğunda gerçekleşirken, destek sponsorları Artaş Holding, Cengiz Holding, ColendiBank, Damat Tween, Finansal Kurumlar Birliği, Limak Holding, Misyon Yatırım Bankası, Papara, Philip Capital, Rixos Hotels, Torkam Holding oldu.