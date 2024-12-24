Asgari ücrette kritik hafta

Tüm Türkiye 2025 asgari ücret rakamına kitlendi. Şu ana kadar 3 toplantı gerçekleştiren Asgari Ücret Komisyon'u 3.toplantıya kadar rakam üzerinde net bir konuşma gerçekleştirmedi. TÜRK-İŞ'in geçtiğimiz haftanın son gününde yapmış olduğu açıklamada, 2025 asgari ücret beklentisini 29 bin 583 lira olarak açıklamasının ardından gözler 4. toplantı tarihine çevrilmişti. İşveren tarafı TİSK'in vereceği tepki ve bakanlık nezdinde yapılacak olan değerlendirmenin belirleneceği 4. toplantı, bperşembe ya da cuma günü olacak. İşte Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın son açıkladığı enflasyon raporunda yer alan 2025 yılında beklenen enflasyon tahminleri...

GÖZLER SON TOPLANTIDA

Asgari ücrete ilişkin karar haftası geldi. Bu hafta asgari ücret belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olacak. Toplantının 26 Aralık Perşembe gününe kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor. Net tarihin ise bugün belirlenmesi öngörülüyor.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ

GEÇTİĞİMİZ hafta TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay basın toplantısıyla asgari ücret taleplerinin 29 bin 583 lira olduğunu açıklamıştı. Böylece işçi tarafı pazarlığa 29 bin 583 liradan oturacağını beyan etmiş oldu. 17 bin 2 lira olan asgari ücrete nazaran yüzde 74'lük fark ortaya çıktı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz kararını vermemişken kendisini uzman, ekonomist olarak görenler tahminlerde bulunmaya devam ediyor. Mevcut enflasyon ve gelecek yıl için beklenen enflasyon oranına yakınsayan tahminlerde bulunan uzmanlar TÜRK-İŞ'in yüzde 74'lük zam talebine henüz yaklaşamadı.