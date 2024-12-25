ESK piyasaya et arzının kesintisiz devam ettiğini bildirdi

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Avrupa ülkelerindeki yılbaşı tatili nedeniyle ESK'nin yurt dışından et arzını sürdüremeyeceği" şeklinde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

ESK'nin kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı konusunda gerekli tedbirleri aldığı vurgulanan açıklamada, "Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız kesintisiz devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"PİYASAYA ÜRÜN ARZIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUN YOK"

Kurumun, fahiş fiyat artışlarını engellemek için aldığı tedbirlere de değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Kurumumuzca, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra tedariki yapılmış kasaplık canlı hayvanlarla beraber 15 Ocak 2025 tarihine kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapılacak ve kesilen bu hayvanlardan elde edilen taze karkas etler, uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, kasaplara ve et sanayicilerine ulaştırılacaktır. Piyasaya ürün arzıyla ilgili herhangi bir sorun söz konusu değildir."