Ev sahipleri pusuya yattı!

Ev sahipleri internet sitelerinden ve emlak gayrimenkul şirketleri hesaplarından, kiralık ev ilanlarını çıkarmaya başladı. Asgari ücret ve emekli maaş zamlarına göre, kiraya yapacakları zammı bekleyen ev sahipleri, yüksek fiyattan yeniden ilana çıkmaya hazırlanıyor. Hergün artan kiralar nedeniyle kiracıların üzerindeki yük artarken, maaş zamlarını bahane ederek fiyat artışına gitmek isteyen ev sahiplerinin bu tutumu, hem piyasada hem de kamuoyunda tepki çekiyor. Özellikle kirada yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılması sonrası 300 binlere kadar çıkan kiralık ev ilanı sayısı, 200 bin seviyelerine kadar geriledi. Uzmanlar, yeni asgari ücret ve emekli zammı sonrasında ilan sayılarında yeniden dikkat çeken bir artış olacağını ifade ediyor.

YÜKSEK ORANDA ZAM TALEBİ

İZMİR'de emlak işiyle uğraşan Metin Uysal, yapılanın 'fırsatçılık' olarak değerlendirerek "Ne zaman emekli ve asgari ücrete zam yapılsa, hem kiralık hem satılık konut fiyatları yükseliyor. Bakanlık genel olarak denetimlerini yapıyor ama bir eksik var. Çünkü mevcut ilanın fiyat değişimine bakıyorlar. Ancak silinip yeniden konulan ilanın fiyat değişimini takip edemiyorlar. Bu nedenle fiyatlar rahat bir şekilde yükseltilebiliyor" dedi.

TİCARET BAKANLIĞI TAKİPTE

Narin açıklamalarını "Konut satışları artıyor ve daha çok yatırım için alım yapılıyor. 3 ila 5 milyon liralık evler alınarak kiraya veriliyor. Ancak ev alımı yapanlar kiralamak için yılbaşı sonrasını bekliyor. İzmir'in Konak ilçesi Hatay semtinde birçok 1+1 daire ilanını ev sahiplerinin isteği sonrası kaldırdık. Geçen hafta 20 bin liradan ilana çıktığımız evi 26 bin lira kira istemeyi düşünüyorlar. Ev sahipleri maaş zamları sonrası daha yüksek fiyattan ilana çıkmak istiyor" sözleriyle sonlandırdı. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara göz açtırmıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı' yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesinin denetlendiği belirtildi. Denetimin ardından emlak işletmesine 100 bin liralık idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada "Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır" denildi.

MUĞLA'DA DA İLANLAR DÜŞÜŞTE

MUĞLA'DA son dönemde kiralık ev ilanlarının sayısında da dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Ev sahiplerinin asgari ücret artışını fırsat olarak görmeleri, kamuoyunda ciddi tepkilere yol açtı. Artan kira fiyatları ve ekonomik koşullar nedeniyle zaten zorlanan kiracılar için bu tutum, yüklerini daha da ağırlaştırıyor. Kiralık ev ilanlarının sayısı, özellikle yüzde 25 kira artış sınırının kaldırılmasının ardından 300 binden 200 bin seviyelerine geriledi. Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı yapan emlak işletmelerine karşı denetimlerini artırmış durumda. Eylül ayında ilan fiyatlarında fahiş artış yaptığı belirlenen 117 işletmeye toplam 11,7 milyon lira idari para cezası kesildi.