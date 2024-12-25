İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, Basmene Çukuru'nda AVM kurulmasını içeren projeye tepki gösterdi. Basmane'de bir AVM açılmasının, semt esnaf sanatkarını bitireceğini kaydeden Ata, "Söz konusu alanda trafik başta olmak üzere bir AVM için gereken alt yapı desteği bulunmamaktadır. Böyle bir girişim semtteki hayatı karmaşaya uğratır, sosyal dokuyu zedeler ve esnafın en yoğun olduğu Konak ilçesinde küçük işletmelere ciddi bir darbe vurarak ticari yaşamı da felce uğratır. İzmir AVM'lere doydu" dedi.

ESNAF ETKİLENECEK

AVM'LERİN yasal boşluklardan yararlanarak yıllardır esnaf sanatkarlarla haksız rekabete girdiğini hatırlatan Başkan Ata sözlerini şöyle sürdürdü; "Esnaf sanatkarların en yoğun olarak bulunduğu Konak'ta, Kemeraltı Çarşısı'nın ve kentin en önemli ticaret bölgelerinin yakınındaki alanda hayata geçirilecek böyle bir girişim, kent esnaf sanatkarlarının çoğunluğu doğrudan etkileyecek, İzmir'in ticari sirkülasyonunu felç edecektir. Ayrıca söz konusu alan, böyle bir yatırım için gerekli altyapıya da sahip değildir. Oldukça yoğun bir trafiğe sahip olan Basmane Meydanı'ndaki ulaşımı da yaşamı da içinden çıkılamaz bir hale getirecektir."