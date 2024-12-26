Altın fiyatları ne kadar 26 Aralık? Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl için daha temkinli davranacağını açıklamasına karşın ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların bankanın enflasyonla mücadelesinde yol haritasına yönelik belirsizlikleri artırıyor.

Söz konusu gelişmeler, ABD'de tahvil faizlerinin yükselmesine ve dolar endeksinin son iki yılın zirvesine çıkmasına neden olsa da, devam eden jeopolitik gerilimlerin yanı sıra Trump'ın uygulayacağı politikalar nedeniyle oluşabilecek siyasi tansiyon da güvenli liman varlıklardan altın talebini destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.