Yeni asgari ücret milyonları ilgilendiriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti. Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Asgari ücret kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primleri gibi birçok kalemi de ilgilendiriyor.

İŞVERENE DESTEK

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigota primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu. Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı. Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak.

BORÇLANMA TUTARLARI

Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi 6.500,81 TL'den 8 bin 451.05 TL oldu. En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 213,23 TL'den 277.20 TL oldu. En düşük Bağkur primi 5.950,75 TL'den 7 bin 735,98 TL oldu. BES kesintisi 600,07 TL'den 780.09 TL oldu. En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 1.600 TL'de 2.080 TL oldu. Stajyer maaşı 5.100,64 TL'den 6.630,83 oldu.

İŞTE YENi TUTARLAR!

EN düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL'den 10 bin 332,43 TL'ye yükseldi.

EN yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL'den 20 bin 644,86 TL oldu.

GÜNLÜK GSS primi 600,80 TL'den 781,04 TL oldu.