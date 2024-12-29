Ankara-İzmir arası 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de, yüksek hızlı demir yolu hatlarını genişletme çalışmaları kapsamında, 2 bin 251 kilometre olan yüksek hızlı tren (YHT) hat uzunluğunun, yüzde 83 artışla 2027'de 4 bin 122 kilometreye ulaşacağını söyledi.



Bakan Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi YHT'lerle donatmak için dört bir yanda çalışmaların devam ettiğini belirterek, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Ankara-Sivas, Konya-İstanbul, Ankara-Karaman, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul, İstanbul-Sivas arasında YHT'lerin hizmet verdiğini anımsattı.



Son olarak 26 Nisan 2023'te işletmeye açılan Ankara-Sivas hatlarında işletilen YHT'lerde, bölgesel trenler ya da otobüs bağlantılı kombine taşımacılıkla birçok şehre seyahat süresinin önemli ölçüde kısaltıldığını anlatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Diğer ulaşım araçlarına göre hem daha ucuz hem daha konforlu olan YHT ve hızlı trenlere (HT), vatandaşlarımızdan çok talep alıyoruz. Bu amaçla 2 bin 251 kilometre olan YHT ve HT hat uzunluğunu, gelecek yıl 2 bin 607 kilometreye, 2026'da 2 bin 843 kilometreye çıkaracağız. Vatandaşların rahatı için söz konusu hat uzunluğunun 2027'de ise bu yıla göre yüzde 83 artışla 4 bin 122 kilometreye ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."