Geleceğin pilotları siz olabilirsiniz

TOBB Sivil Havacılık Sektör Meclis Başkanı Bilal Ekşi, yüksek gelir ve özlük hakları nedeniyle cazip olan pilotluk mesleği için İngilizce bilen gençleri pilot olmaya davet ederek, "Sektörün gelecek yıllarda 800'ü THY'nin olmak üzere 1500'e yakın pilot ihtiyacı bulunuyor. Bu nedenle oluşacak pilot açığının kapatılması amacıyla pilotluk eğitimlerine ağırlık vereceğiz." dedi.

Bilal Ekşi, Orta Doğu'da barışın sağlanmasıyla sektörün daha da büyüyeceğini, böylece pilot ihtiyacının daha da artacağını aktardı.

SEKTÖR BÜYÜYOR

EKŞİ, TOBB bünyesindeki sektör meclisinde havacılığa ilişkin her konunun görüşüldüğüne işaret ederek, sektör bileşenlerinin ortak kararıyla problemlerin ve çözüm önerilerinin TOBB aracılığıyla devletin ilgili mercilerine iletildiğini anlattı. Bu yılın sektör açısından çok iyi geçtiğini bildiren Ekşi, "Elbette zorlukların olduğu konular var ama genel olarak dünya havacılığına kıyasla bu yıl sektörün pozitif geçtiğini söyleyebiliriz." diye konuştu. Ekşi, sektör olarak gelecek yıl Orta Doğu'daki çatışmaların sektöre yönelik olumsuz etkilerinin kalkmasını temenni ettiklerini söyledi. Söz konusu çatışmaların bölgeyi de olumsuz etkilediğine dikkati çeken Ekşi, "Çünkü bu çatışmalı alan sadece o ülkelerle sınırlı kalmıyor, diğer yerleri de etkiliyor. Aynı zamanda Türkiye'deki havalimanları, hizmet veren kurum ve kuruluşlar da etkileniyor" ifadelerini kullandı.

'DAVETTE BULUNUYORUZ'

EKŞİ, sektörün gelecek yıl için belirlediği bir diğer hedefin de pilot yetiştirmek olduğunu belirterek, sektörün her geçen yıl biraz daha fazla büyüdüğünü dile getirdi.Gençlere pilot olmaları için çağrıda bulunan Ekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüksek gelir ve özlük haklarının çok iyi olması dolayısıyla cazip olan pilotluk mesleği için 4 yıllık üniversite mezunu, 20 ila 30 yaş arasında, orta üstü seviyede İngilizce bilen gençlerimize, eğitimlerimize katılarak pilot olmaları için davette bulunuyoruz. Her geçen yıl büyüyen hava yolu şirketlerinde başvuruda bulunan adaylar, öncelikle yabancı dil eğitimine tabi tutuluyor. Bu sınavı geçen adaylarımız, iki yıl süren eğitimde de başarılı olmalarının ardından sektörde pilot olarak istihdam ediliyor."

PİLOT AÇIĞI İÇİN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

GELECEK yıllarda oluşacak pilot açığının kapatılması için pilotluk eğitimine ağırlık vereceklerinin altını çizen Ekşi, "Sektörün gelecek yıllarda 800'ü THY'nin olmak üzere 1500'e yakın pilot ihtiyacı bulunuyor. Pilot açığının kapatılması amacıyla pilotluk eğitimlerine ağırlık vereceğiz. Türk hava sahasında hizmet veren uçaklarımızda görev alacak pilotlardan çoğunun Türk olmasını istiyoruz. Şu anda THY'nin Aydın Çıldır'daki eğitim okulunda, diğer uçuş okullarında ve bazı üniversitelerde pilotluk eğitimleri veriliyor" dedi. Havacılık sektörü ne kadar büyürse Türkiye'nin de bundan o kadar fazla yararlanacağına vurgu yapan Ekşi, sektöre ilişkin çalışmaların hem milletin hem de hava yolu şirketlerinin lehine olacak şekilde hazırlanmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.