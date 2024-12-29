Kozmetik sektöründe ithalat azalıyor

KOZMETİK Üreticileri ve Araştırma Derneği (KÜAD) Başkanı Levent Kahrıman, "Şampuanı, kremi, parfümü büyük oranda yurt dışından alıyorduk, şu anda bu durum değişiyor" dedi. KÜAD tarafından Antalya'da düzenlenen 8. Uluslararası Kozmetik Kongresi, yerli ve yabancı sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Ürünlerin ve dünya pazarındaki ticari boyutun ele alındığı kongrede, yerli markalar da sergilendi.

ÜRÜN GRUPLARI ÇOĞALIYOR

KONGREYE katılan Kahrıman, temizlik ve kişisel bakım ürünlerini içine alan kozmetik sektörünün her geçen yıl büyüme kaydettiğini söyledi. Bir yandan ihracatın arttığını bir yandan yerli markaların daha da güçlendiğini dile getiren Kahrıman, "Yerli firmalarımızda ürün grupları çoğalıyor. Daha önce hiç duymadığımız ürünler bu yıl raflarda yerini aldı hem temizlik, hem kozmetik hem kişisel bakımda yerli bazı markalar pazar lideri oldu" diye konuştu.

Kozmetiğin dünyada büyüyen bir sektör olduğunu belirten Kahrıman, Türkiye'nin de dünya pazarındaki yerini hem yerli markalarıyla hem de ünlü markaların üretim merkezi olarak güçlendirdiğini kaydetti. Kahrıman, sektörün yılı yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracatla kapatacağını ve gelecek yıl için 3,3 milyar dolarlık bir ihracat hedefi belirlendiğini vurguladı.