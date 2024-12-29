Türksat 6A kalıcı yörüngesine ulaştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A'yı test süreçlerini tamamlayarak 2025'in ilk çeyreğinde hizmete vereceğiz" ifadesini kullandı. Uraloğlu, uydunun yörünge yolculuğunu tamamlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

20 YILLIK HAYALİN SONUCU

TÜRKSAT 6A'nın 42 derece doğu yörüngesinde bulunan daimi yörüngesine geçen günlerde hareket ettiğini anımsatan Uraloğlu, "Ülkemizin uydu operatörü Türksat tarafından başlatılan programla, Türksat 3A'nın yanı sıra Türksat 4A ve Türksat 4B'nin yapımında Türksat mühendislerinin de yer alması sağlanmıştı. Ayrıca, Türksat 5A'nın ve 5B'nin yapımında da yine Türksat mühendisleri, uydu tasarım, üretim ve test süreçlerinde bulundu. Şu anda da program kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin katkısıyla Türksat 6A'yı en yüksek yerlilik oranıyla ürettik. Aslına bakarsanız 10 yıl önce sözleşmesine imza atılarak başlatılan Türksat 6A, neredeyse Türksat'ın kuruluşuyla başlayan 20 yıllık hayalin sonucu." Uraloğlu, Türksat 6A'nın yapımında ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK UZAY ve CTECH ile çalıştıklarını da aktardı.