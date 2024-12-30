Jandarma Genel Komutanlığı 3340 astsubay alıyor! İşte başvuru ekranı ve şartlar

Jandarma Genel Komutanlığı'nda (JGK) istihdam edilmek üzere 3340 astsubay alımı yapılacak. 30 Aralık'ta başlayan başvurular için son başvuru tarihi 15 ocak olarak belirtildi. İşte Jandarma astsubay alımı başvuru ekranı...
Jandarma Genel Komutanlığı'nda (JGK) istihdam edilmek üzere 3340 astsubay alımı yapılacak. 30 Aralık'ta başlayan başvurular için son başvuru tarihi 15 ocak olarak belirtildi. İşte Jandarma astsubay alımı başvuru ekranı...
ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik (Jandarma branşı tüm lisans ve ön lisans mezuniyetlerini kapsamaktadır.) Tablo-1 ve Tablo-2'de belirtilen lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,
c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,
ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere, eşdeğer bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,
d. Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2023-2024 yıllarında yapılan KPSS'den genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,
e. Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2024 yılında yapılan KPSS'nin genel kültür ve genel yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak,
BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI
a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. PTS dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adaya aittir.
c. Başvurular; 30 Aralık 2024 günü başlayıp, 15 Ocak 2025 günü saat 23:59'da sona erecektir.
ç. PTS'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
Sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 500 ₺ sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.)