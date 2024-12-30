Toplu ulaşıma yılbaşı ayarı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, yılbaşı gecesine özel düzenlemeler yaptı. ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmelerinin yanı sıra Büyükşehir- TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN da ek seferlerle hizmet verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirlilerin yılbaşı gecesi ulaşım sorunu yaşamaması için gerekli hazırlık ve düzenlemeleri yaptı. ESHOT Genel Müdürlüğü, 31 Aralık akşamı, aktarma merkezleriyle bağlantılı çalışan ve ana arterlerde sefer yapan 62 hatta son sefer saatlerini uzattı. Son sefer saatleri, hatların yolcu durumuna göre saat 01.00 ile 02.05 saatlerine kadar uzatıldı.