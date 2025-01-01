BİK Genel Müdürü Erkılınç: Sözümüzü her zaman yerine getirdik

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, yayımladığı mesajla basın mensuplarının yeni yılını kutladı. Kararlı ve emin adımlarla hedeflere giden yolda tüm merhaleleri başarıyla geçmenin verdiği mutluluğu ve haklı gururu basın mensuplarıyla paylaşmak istediğini dile getiren Erkılınç, bu başarıda gazeteler, internet haber siteleri ve dergilerden oluşan 2 bini aşkın paydaşın desteğinin ve gücünün etkisinin çok büyük olduğunu belirtti.

Genel Müdür Erkılınç, "İlk gün ne dediysek, neyin sözünü verdiysek yerine getirdik. Gazetelerimiz bekleme süresine tabi olmadan kendi internet haber sitelerine resmî ilan ve reklam alırken birbirinden bağımsız oluşturduğumuz iki ayrı ilan ekosistemi sağlıklı bir şekilde işleyişini sürdürüyor" dedi. Mesajında, BİK tarafından verilen resmî ilan ve reklam desteklerine değinen Erkılınç, "2024 yılı için 4 milyar TL'lik resmî ilan ve reklam dağıtmayı hedeflemiştik, bu tutara ulaştık. Diğer taraftan Türkiye'nin ilk yerli ölçümleme sistemi olan BİK Analitik'in markalaşması ile uluslararası kalite ve güvenilirlik belgelerinin alınması süreçlerini tamamladık" ifadelerini kullandı.