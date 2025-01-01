Dikili OSB’nin altyapısı 2025 yılında tamamlanacak

İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Dikili Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası iş birliğiyle kurulan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmaları hızlandı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Proje Sahasını ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Bağcı, bölgenin tarımsal üretim ve sanayi entegrasyonundaki önemine vurgu yaparak, yeni yılda bölgedeki yatırımcılara yönelik yeni desteklerin hayata geçirileceğini ifade etti.

TOPRAK ISLAH EDİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve Dünya Bankası kredisi ile finanse edilen Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) kapsamında, Dikili TDİOSB Projesine yüzde 60'ı hibe ile 3 yıl geri ödemesiz 10 yıl geri ödemeli 30 milyon dolar finansman sağlandığını belirten Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, "Bu kredi, organize sanayi bölgemizin altyapı (yol, kanalizasyon, yağmur suyu, sulama ve kullanma suyu, elektrik, Telekom, data), jeotermal ısı merkezi ve isale hatları, Scada sistemi, atık su arıtma tesisi gibi teknik yapım işlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiş durumda. Altyapı ve jeotermal ısı merkezi kurulumu için proje hazırlıkları son hızla devam ederken, proje sahasında yürütülen çalışmalar kapsamında bataklık ve elverişsiz alanlar, ıslah edilerek tarıma uygun hale getiriliyor" dedi.

Çakan, 2025 yılının son çeyreğinde parselleri yatırımcılara teslim etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.