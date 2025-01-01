Emekli promosyonları güncellendi

Promosyon cephesinde zamdan önce yılın son rakamları da belli oldu. 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 TL olarak açıklandı.

Vakıf- Bank maaşını bankasına taşıyan SGK emeklilerine 10.000 TL'ye kadar 5.000 TL, 10.000 TL-15.000 TL arasına 8.000 TL, 15.000 TL-20.000 TL arasına 10.000 TL, 20.000 TL ve üstü: 12.000 TL promosyon verecek.

Halkbank ise 3 yıl boyunca maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. Maaş aralıklarına göre promosyonlar şöyle: 10.000 TL-14.999,99 TL: 8.000 TL, 15.000 TL-19.999,99 TL: 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL.

Yapı Kredi'nin promosyonları maaş aralıklarına göre; 9.999 TL'ye kadar: 9.250 TL, 10.000 TL-14.499 TL arası: 13.000 TL, 15.000 TL-19.999 TL arası: 15.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL veriyor.

Garanti BBVA, emekli maaşına göre aşağıdaki promosyonları sunuyor: 10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL, 10.000 TL-15.000 TL arası: 10.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL arası: 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL