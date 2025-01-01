İzmir Efes’i 2 milyon 626 bin 753 kişi ziyaret etti

Konya Mevlana Müzesi, 2 milyon 634 bin 355 kişi tarafından ziyaret edilirken, bin 483 yapı için toplamda 1,83 milyar lira yardım onaylandı. Konya Mevlana Müzesi, 2024'te 2 milyon 634 bin 355 kişi tarafından ziyaret edilirken, bin 483 yapı için toplamda 1,83 milyar lira yardım onaylandı.

İzmir Efes Ören Yeri'ni 2 milyon 626 bin 753, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri'ni 2 milyon 372 bin 395, Nevşehir Göreme Ören Yeri'ni 1 milyon 84 bin 870, Nevşehir Zelve Paşabağlar Ören Yeri'ni 906 bin 110, Ankara Cumhuriyet Müzesi'ni 806 bin 883, Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri'ni 709 bin 643, İstanbul Galata Kulesi'nin 677 bin 48, Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 662 bin 398 ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni 507 bin 700 kişi ziyaret etti.