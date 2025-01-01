Tesla takas sistemini Türkiye’ye getiriyor

ELEKTRİKLİ otomobil sektörünün öncü markalarından Tesla, Türkiye pazarında yeni bir uygulama için bazı önemli çalışmalar yürütüyor. Tesla Türkiye'nin sosyal medya hesabında yapılan bir paylaşıma göre, şirketin ülkemizde "araç takas sistemi" üzerinde çalıştığı belirtildi.

GLOBAL PAZARLARDA MEVCUT

ÖTE yandan konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tesla Türkiye yetkilisi Emir Tunçyürek, "Henüz olmasa da çalışmalarımız arasında" dedi. Tesla araç takas sistemini halihazırda global pazarlarda uyguluyor. Bu uygulama Türkiye'de devreye alındıktan sonra Tesla kullanıcıları, eski modellerini şirkete belli bir para karşılığı verip yenisiyle değiştirme imkanına sahip olacak. Bu sistemin tam olarak ne zaman hayata geçirileceği ve ne şekilde işleyeceği bilinmiyor. Tesla, detayları kısa zamanda açıklayacağını belirtti.