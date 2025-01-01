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Yurt dışı çıkış harcında "dijital" ödeme dönemi başladı

Yurt dışına çıkarken ödenen basılı harç pulu uygulamasının sona ermesiyle sınır kapılarında dijital ödeme dönemi başladı.

AA

Giriş Tarihi:

Yurt dışı çıkış harcında dijital ödeme dönemi başladı

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yayımlanan tebliğle yurt dışına çıkış harcı, 1 Ocak itibarıyla dijital olarak ödenmeye başlandı. Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda da basılı harç pulu uygulaması sona erdi.

Uygulamanın başlamasıyla basılı harç pulu alınan otomatlara da ödemelerin dijital ortamda yapıldığına dair uyarı yazıları asıldı.

Otomatlardan pul alamayan vatandaşlar, ödemelerini dijital ortamdan yaparak yurt dışına çıktı.

Bulgaristan'a çıkış yapan vatandaşlardan Taner Yörük, AA muhabirine, dijital ortamdan yapılan ödemenin çok daha kolay olduğunu söyledi.

Araçlardan inmeden ödeme yaptıklarını anlatan Yörük, "Araçta hızlı bir şekilde harç pulunu dijital olarak alabiliyoruz. Uygulama, işlemleri biraz daha hızlandıracaktır. Ama önemli olan Bulgaristan gişelerinin daha hızlı çalışması. Bizim tarafımızda sıkıntı yok." dedi.

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