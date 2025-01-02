Asgari ücret desteği için torba yasa teklifi TBMM’ye geliyor

AK Parti, hem en düşük emekli aylığının artırılması hem de 2025 yılı için işverene sağlanacak bin TL asgari ücret desteği için yapılacak yasal düzenlemeleri torba yasa teklifiyle TBMM gündemine getirmeye hazırlanıyor. Çalışmalarına 7 Ocak'a kadar ara veren Meclis, bu ay geniş kesimleri ilgilendiren düzenlemeler için mesai yapacak.

12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için gerekli yasal düzenlemenin ocak ayının üçüncü haftasına kadar tamamlanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Aralık ayı içinde yaptığı açıklamada 12 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı ile ilgili mutlaka bir değerlendirme yapılacağını söylemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçen hafta sonu yaptığı açıklamada ocak ayı enflasyon oranı belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma yapılacağını bildirmişti.