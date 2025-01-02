Çin’in yerli üretim yolcu uçağı C919, Hong Kong seferlerine başladı

Xinhua'nın haberine göre, bu sabah Şanghay Hongçiao Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan China Eastern hava yolu şirketine ait, "MU721" sefer sayılı C919 yolcu uçağı, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Bu, bir Çin hava yolu şirketinin C919 ile Hong Kong'a yaptığı ilk sefer oldu.

Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) tarafından üretilen C919'un ilk teslimatı 9 Aralık 2022'de yapılmış, uçak ilk ticari seferini 28 Mayıs 2023'te Şanghay ile Pekin arasında yapmıştı.

Yerli üretim uçağının iç hat güzergahlarında yaygın kullanılması, dünya piyasasında kabul görmesi açısından önemli görülüyor.

ÜÇ BÜYÜK HAVA YOLU ŞİRKETİ KULLANIYOR

Çin'in en büyük 3 hava yolu şirketi, sahip oldukları 14 C919 uçağını iç hat uçuşlarında kullanıyor.

Filosunda 9 adet C919 bulunan China Eastern, uçaklarla Şanghay ile Pekin, Guangcou, Çıngdu, Çongçing, Vuhan, Şian ve Tayyüen şehirleri arasındaki düzenli seferlerde yolcu taşıyor.

China Southern hava yolu şirketi de 3 adet C919 uçağını, Guangcou ile Şanghay, Hangcou, Çıngdu ve Haykou arasındaki uçuşlarda kullanıyor.

AirChina ise 2 adet C919'u, Pekin ile Şanghay ve Hangcou arasındaki seferlerde değerlendiriyor.