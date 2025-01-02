Vergilere ve cezalara yeni yıl zamları

Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesinin ardından dünden itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da güncellendi. Buna göre, yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" olarak tabir edilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takanlara ve kullananlara, ilk seferde 138 bin 172 lira, bir yıl içinde iki ve daha fazla ihlal durumunda ise 276 bin 345 lira ceza kesilecek. Park ve duraklama yasaklarına uymayanlara, araçlarda yüksek seste müzik açanlar, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayanlar 993 lirayla cezalandırılacak.

HARÇLAR DEĞİŞTİ

Emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapanlar, 9 bin 267 lira cezayla karşılaşacak. Öte yandan en yüksek MTV ise 230 bin lirayı aşacak. A sınıfı ehliyet harcı bin 883 liraya, B sınıfı ehliyet harcı 5 bin 678 liraya çıktı.