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Yurt dışı çıkış harcında “dijital” dönem başladı

HABER MERKEZİ

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Yurt dışı çıkış harcında dijital dönem başladı
YURT dışına çıkarken ödenen basılı harç pulu uygulamasının sona ermesiyle sınır kapılarında dijital ödeme dönemi başladı. Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yayımlanan tebliğle yurt dışına çıkış harcı, dün itibarıyla dijital olarak ödenmeye başlandı. Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda da basılı harç pulu uygulaması sona erdi.Uygulamanın başlamasıyla basılı harç pulu alınan otomatlara da ödemelerin dijital ortamda yapıldığına dair uyarı yazıları asıldı. Otomatlardan pul alamayan vatandaşlar, ödemelerini dijital ortamdan yaparak yurt dışına çıktı. Vatandaşlar ise bu ödeme sisteminin çok daha kolay olduğunu dile getirdi.
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