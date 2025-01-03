Bakan Uraloğlu açıkladı: Nüfusun 12 katı araç otoyolları kullandı

KÖPRÜLERDE SON DURUM

Kamu-özel iş birliği ile hayata geçirilen projelerden de 510 milyon 2 bin 792 aracın geçiş yaptığının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Kuzey Marmara Otoyolundan 428 milyon 181 bin 650, Malkara Çanakkale Otoyolundan 3 milyon 786 bin 539, İstanbul-İzmir Otoyolundan 55 milyon 524 bin 297, Ankara-Niğde Otoyolundan 9 milyon 366 bin 630, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolundan 10 milyon 353 bin 134, Aydın-Denizli Otoyolundan ise 2 milyon 790 bin 542 araç geçişi oldu" dedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden bir yılda 21 milyon 201 bin 416 aracın geçiş yaptığını kaydeden Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nü 19 milyon 464 bin 305, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ise 2 milyon 684 bin 738 aracın kullandığını açıkladı.

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