Bakan Uraloğlu açıkladı: Nüfusun 12 katı araç otoyolları kullandı

1 YILDA 570 MİLYON 382 BİN 22 ARAÇ GEÇİŞİ
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollardan 1 yılda toplam 570 milyon 382 bin 22 aracın geçiş yaptığını söyleyen Uraloğlu, Mahmutbey-Edirne Otoyolu'ndan geçiş yapan araç sayısının 111 milyon 406 bin 244 olduğunu, İstanbul-Ankara Otoyolu'nu ise 170 milyon 993 bin 515 aracın kullandığını belirtti. Uraloğlu, "Son bir yılda Adana Otoyolumuzdan 43 milyon 613 bin 691, Mersin Otoyolumuzdan 35 milyon 962 bin 73, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolumuzdan da 50 milyon 664 bin 150 araç geçişi oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü 71 milyon 814 bin 940, Fatih Sultan Mehmet Köprümüzü ise toplamda 85 milyon 927 bin 409 araç kullandı" açıklamasında bulundu.