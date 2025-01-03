İESOB’dan evlenecek çiftlere yeni yıl müjdesi

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İESOB) Buca Kaynaklar'da, çam ormanı ile kaplı yenilenen oteli ESPARK OTEL, 2025 yılında yapılacak düğün ve davetlerin erken rezervasyonlar için dev bir kampanya başlattı. ESPARK OTEL'de yapılacak düğün ve davetlere yönelik standart bir paket hazırlandı. Buna göre hafta içi günlerde yapılacak 300 kişilik organizasyonlar her şey dahil sadece 100 bin lira olacak. "FIRSATI KAÇIRMAYIN"

Doğa ile iç içe bir atmosfere sahip olan ESPARK OTEL 100 araçlık otopark imkanı da sunuyor. İzmirlileri avantajlı erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmaya davet eden İESOB Başkanı Yalçın Ata, "Yaz için rezervasyonlar şimdiden başladı. 'Siz Hayal Edin, Biz Yapalım' sloganı ile kaçırılmaz bir imkan sunuyoruz, Yararlanmak isteyenler, ellerini çabuk tutsun" dedi.

SEKTÖR CANLANACAK

Başkan Yalçın Ata, "ESPARK OTEL'i yenileyerek, İzmir'e yakışır, esnafın yüz akı olan bir tesis oluşturduk. Düğünlerin değişmez adresi olan salonlarımız için geçerli olan bu kampanya ile, hem İzmirlilere çok önemli bir jest yapıyoruz hem de düğün sezonundan beslenen sektörleri canlandırmayı, esnafın ekmeğini büyütmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Düğün sezonlarını gelinlik, damatlık, çeyiz alışverişleri üzerine faaliyet gösteren işletmelerin her yıl büyük umutlarla beklediğini dile getiren Başkan Ata, "Kampanyamızla esnafın işlerinin artmasına da katkı koymak istiyoruz. Üyelerimizin bu tür desteklere ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.