Memur ve emekli maaşları için kritik gün! En güçlü zam senaryoları

Memur ve emekliler için maaş zammı konusu gündemdeki yerini korurken, en güçlü zam senaryoları belirlendi. Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından, gözler memur ve memur emeklilerine yapılacak zamlara çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için beş aylık enflasyon farkı 14,56 olurken, memur emeklisi için bu oran yüzde 10,40 olarak kayda geçti. Aralık enflasyonu, beklentiler doğrultusunda yüzde 2 gelirse memur ve memur emeklileri için yüzde 12-13, diğer emekliler için yüzde 16-17 oranında zam söz konusu olabilecek. Peki, maaşlarda nasıl bir bekleniyor? İşte en güçlü zam senaryoları..

KİM NASIL ETKİLENİYOR?

2025 yılı asgari ücretine yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 liraya çıkarılmasının ardından gözler memur ve emeklilerin ne kadar maaş alacağına çevrildi. Bu yılın temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 3.23, ağustosta 2.47, eylülde 2.97, ekimde 2.88, kasımda 2.24 olmuştu. TÜİK, aralık ayı enflasyonunu bugün açıklayacak. Enflasyon oranı, emekli aylıkları ve memur maaşlarının hesabında büyük önem taşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki artış, 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Memurlar ve memur emeklileri ise bu orana göre fark alırken, ayrıca yüzde 6'lık toplu sözleşme artışından yararlanacak. Engelli aylığı, evde bakım desteği ve 65 yaş ödeneği gibi sosyal yardımlar ise memur maaşlarındaki artış oranına bağlı olarak zamlanacak.

ENFLASYON FARKI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri altı aylık enflasyon farkını zam olarak alacak. Buna karşın memur emeklileri ikinci altı ayda toplu sözleşme nedeniyle yüzde 6 ek zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için beş aylık enflasyon farkı 14,56 olurken, memur emekli için bu oran yüzde 10,40 olarak kayda geçti. Aralık ayı enflasyonunun beklentiler doğrultusunda yüzde 2 gelebilir. Bu durumda memur ve memur emeklileri için yüzde 12-13, diğer emekliler için yüzde 16-17 oranında zam söz konusu olabilecek.

TABAN MAAŞIN ARTTIRILMASI DA GÜNDEMDE

Milyonlarca emekli halihazırda 12 bin 500 TL aylık alıyor. Hükümetin taban aylıkları hangi seviyeye çıkaracağı konusunda tartışma sürüyor. Kulislerde taban aylığın 15 bin liraya çıkarılabileceği öngörülüyor. En düşük emekli aylığı yüzde 16'lık zam senaryosunda 14 bin 500 liraya yükseliyor. Yüzde 17'lik zamda miktar 14 bin 625 liraya çıkıyor. En düşük memur emeklisinin yeni yılda 20 bin liraya yakın maaş alması beklenirken, bekar memurlar için en düşük maaş 40 bin 700 liraya, evli bir memurun maaşı ise 44 bin liraya yükselecek.