Merkez Bankası’ndan KKM kararı geldi

Merkez Bankası, kur korumalı mevduatla ilgili yeni bir karar aldı. Döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz ve Türk lirası hesaplarına sağlanan destek kaldırıldı. Merkez Bankası'nın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilere yönelik bir karar açıklandı. Buna göre döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak desteğin kaldırıldığı ifade edildi. Tebliğ hükümleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı tarafından yürütülecek.

TEMERRÜT FAİZ ORANI YÜZDE 53,25'E ÇIKTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 53,25'e çıkardı. TCMB tarafından "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu kapsamda mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı, yıllık yüzde 53,25'e yükseltildi. Söz konusu oran 2024 yılı başında yüzde 48 olarak belirlenmişti.