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Haberler Ekonomi Bakan Işıkhan: 2024'te işini kurmak isteyen engellilere 68,8 milyon lira destek sağladık

Bakan Işıkhan: 2024'te işini kurmak isteyen engellilere 68,8 milyon lira destek sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te kendi işini kurmak isteyen engellilere 68,8 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi.

AA

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Bakan Işıkhan: 2024’te işini kurmak isteyen engellilere 68,8 milyon lira destek sağladık

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak en önemli hedeflerinin arasında kadın, genç ve engelli istihdamını artırmak olduğunu belirtti.

Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"2024 yılında kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 68,8 milyon TL destek sağladık. Eski hükümlü girişimci adaylarını ise 40,9 milyon TL destekten faydalandırdık. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 488 projeye 125,4 milyon TL kaynak sağladık. İŞKUR aracılığıyla istihdama, üretime, yatırıma güçlü destek sağlamaya devam edeceğiz."

Bakan Işıkhan: 2024’te işini kurmak isteyen engellilere 68,8 milyon lira destek sağladık Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
Bakan Işıkhan: 2024’te işini kurmak isteyen engellilere 68,8 milyon lira destek sağladık Bakan Işıkhan: 2024’te işini kurmak isteyen engellilere 68,8 milyon lira destek sağladık Bakan Işıkhan: 2024’te işini kurmak isteyen engellilere 68,8 milyon lira destek sağladık
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