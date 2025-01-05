Bakanlıktan vergi kaçıranlara rekor ceza

VDK, geçen yıl boyunca büyük mükellefler, görünür bir geliri olmadan lüks tüketimde bulunanlar, sosyal medya fenomenleri ile IBAN yoluyla vergisiz tahsilat gerçekleştirenler başta olmak üzere, çok sayıda kesime yönelik denetim gerçekleştirmiş, kuyumculuk ve demir-çelik gibi pek çok sektörde de sayım yürütmüştü.
VDK'nin yıl boyunca gerçekleştirdiği denetimler sonuçlarını verdi.
REKOR TUTARLARA ULAŞILDI
Vergi incelemeleri sonucunda bulunan 159,75 milyar lira matrah farkı üzerinden tarh edilen 40,02 milyar lira vergi ve kesilen 80,41 milyar lira ceza ile birlikte gecikme faizleri hariç vergi incelemesi yoluyla tahakkuk ettirilen kamu alacağı 120 milyar liraya ulaştı. Bu rakamlarla VDK, inceleme yoluyla kamuya sağlanan gelirler açısından rekora imza attı.
Bakanlığın yürüttüğü vergi denetimlerinin odağı kayıt dışılıkla mücadeleydi. Aynı zamanda, maliyetlerinde görülebilir artış olmadan fiyatlarını artıran ancak bu artışı vergi gelirlerine yansıtmayanlara yönelik yoğun çalışmalar yapıldı.