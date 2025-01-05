Bakanlıktan vergi kaçıranlara rekor ceza

DENETİMLERDE GEÇEN YIL TARH EDİLEN VERGİ 40 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Denetim ekiplerince 2023'te mükelleflerin beyan ettiği matrahın 3,45 trilyon lirası incelenirken, 18,6 milyar lira tutarında vergi tarh edilmişti. Geçen yıl incelenen matrah tutarı 1,19 trilyon lira olurken, tarh edilen vergi rakamı 40,02 milyar liraya ulaştı.



Bu rakamların artmasında, kazançlarını beyan etmeyen ya da eksik beyan eden, fahiş fiyat uygulayan ancak bunu vergi gelirlerine yansıtmayan mükelleflere yönelik incelemeler etkili oldu.



Bakanlık, geçen yıl "izaha davet" müessesini de etkili şekilde kullandı. Buna göre, 2024 yılında incelemeler sonucunda izah vermesi istenen mükellefler vergi matrahlarını yaklaşık 17 milyar lira artırırken izah yoluyla artırılan vergi rakamı 2,25 milyar liraya ulaştı.



Vergi müfettişleri de ülke genelinde vergi daireleri nezdinde yürüttüğü teftiş çalışmalarında tespit ettikleri hususlarla 1,6 milyar lirayı Hazineye kazandırdı.



Tahakkuku verdirilen veya tebliğ ettirilen vergi ve ihbarnamelerle de bu rakamlara 21,9 milyar lira eklendi.



Teftişlerle birlikte yürütülen hasılat hızlandırma çalışmalarıyla da VDK ve Gelir İdaresi Başkanlığının ortak çalışmasıyla tahakkuk eden vergilerini ödemeyen mükelleflere ulaşılarak yaklaşık 124 milyar liranın tahsili sağlandı.