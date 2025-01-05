Emekliler için yeni gelişme: Diş protezi ve implant tedavileri artık ücretsiz

Emeklinin SGK anlaşmalı sağlık kurumlarında diş tedavileri ücretsiz oldu. 1 Ocak 2025 itibariyle devreye giren düzenleme ile emekli, diş protezi ve implant tedavilerini özel kurumlarda yaptırabilecek. Ücretsiz tedaviden SSK ve Bağ-Kur farkı gözetmeksizin tüm emekliler faydalanabilecek. Düzenleme, emeklilerin sağlık harcamalarındaki yükünü hafifletmeyi ve sağlık hizmetlerine daha kolay erişmelerini sağlamayı amaçlıyor. Emekliler, devlet hastanelerinde protez tedavisi alabilecek ve bu tedavi masrafları SGK tarafından karşılanacak. Emekliler, her beş yılda bir diş protezi tedavisinden ücretsiz yararlanabilecekler. Ayrıca, belirli koşullar altında implant tedavisi de SGK kapsamında ücretsiz olarak yapılacak. Bu düzenleme, diş sağlığı konusunda emeklilere büyük bir avantaj sunarak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine olanak tanıyacak.

HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

SGK, implant tedavisini belirli sağlık koşullarına sahip emeklilere ücretsiz sunacak. İmplant tedavisinden yararlanabilecek emekliler, şu şartları yerine getirmeleri halinde bu hizmetten faydalanabilecekler: Kist veya tümör gibi nedenlerle kemik kaybı yaşayanlar, üst veya alt çenede tüm dişler eksikse,doğumdan itibaren diş eksikliği olan bireyler, dudak ve damak yarığı gibi durumlarda her çeneye en fazla dört implant ücretsiz yapılacak.