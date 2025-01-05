Üreticiye 91,6 milyon lira hibe desteği verildi

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa İl Koordinatörlüğü aracılığıyla, tarımsal üretimi destekleme projelerine 91,6 milyon lira hibe desteği verildi. TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, tarım ve hayvancılık sektöründe katma değeri artırmak, markalaşmak, teknoloji kullanımını artırmak, dış pazarlara açılmak ve tarım potansiyelini tarıma dayalı sanayiyle buluşturmak amacıyla Avrupa Birliği standartlarında yeni işletme kurulmasına ve mevcut işletmelerin modernize edilmesi amacıyla önceki yıllarda başlatılan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD 2 programının hibe ödemelerine 2024 yılında devam edildiğini, yeni başlatılan IPARD 3 programında ise 18 proje ile sözleşme imzaladıklarını söyledi. Uslu, Geçen yıl 18 projeye 66 milyon 151 bin lira hibe ödemesi yaparak IPARD 2 programını kapattıklarını aktardı.