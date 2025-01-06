Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 Ocak Pazartesi canlı altın fiyatları...

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 3 bin liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 993 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 780 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 2 bin 633 dolardan işlem görüyor.