Aydın-Denizli otoyolu ile 5,3 milyarlık tasarruf

İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak ulaşım ağının önemli bir parçası olacak Aydın-Denizli arası otoyolun tamamı geçtiğimiz ekim ayında açıldı. Kasım 2023'te ilk etabı (Kocabaş-Kuyucak), Ekim 2024'te de ikinci etabı (Kuyucak-Aydın) açılan yol, bağlantılarıyla birlikte toplam 164 kilometre uzunluğundaki yolla iki şehir arasındaki seyahat 2 saatten 55 dakikaya indi.

Aydın- Denizli Otoyolu'ndan 2,5 ayda 2 milyon 790 bin 542 araç geçişi oldu. 163 kilometrelik uzunluğa sahip otoyolun 19 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak ve 74 alt geçitten oluştuğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Aydın'dan Denizli'ye ulaşımı 1,5-2 saatten 55 dakikaya indiren yol, yıllık 5,3 milyar lira tasarruf sağlarken, karbon emisyonunu 61 bin ton azaltıyor" diye konuştu.

"2024'TE HAVALİMANLARINI 230 MİLYON KİŞİ KULLANDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün Aralık ayı hava yolu verilerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "2024'te 230 milyon kişi havalimanlarını kullandı" dedi.