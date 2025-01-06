En düşük emekli maaşı için alternatifli çalışma

SGK ve Bağkur'lulara uygulanacak zam kök maaşa yani en düşük emekli maaşlarına da yansıtılıyor. Hükümet, Temmuz ayında en düşük emekli maaşını yasal düzenlemeyle 12 bin 500 TL'ye çıkarmıştı. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı, 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bu kişilerin 2 milyon 50 bininin maaşı, 10 bin 800 lira ve altında bulunuyor. Son yapılan 15.75'lik zamma rağmen maaşı 10 bin 800 TL'nin altında kalan tüm emekliler 12 bin 500 TL almaya devam edecek. 12 bin 500 TL'lik en düşük emekli maaşının artması için yeni kanun düzenlemesi yapılması gerekiyor.

SENARYOLAR KONUŞULUYOR

Kulislerde en düşük emekli maaşının arttırılması ile emekli maaşları arasında oluşan zam farkının giderilmesine ilişkin iki senaryo konuşuluyor. İlk senaryo, en düşük emeklilik maaşına enflasyon oranında artışın geçerli olacağı ve emekli maaşlarındaki zam farkının eşitlenmesine sıcak bakılmadığı yönünde. Bu durumda en düşük emekli maaşı 14 bin 500 TL seviyesinde belirlenmiş olacak. İkinci senaryo ise zam oranı farkının öncelikle yüzde 15.75 oranında eşitlenmesi ekseninde konuşuluyor. Bu senaryo ile en düşük emekli maaşı da 15 bin TL'ye çıkmış olacak.

OCAK AYI İÇİNDE NETLEŞECEK

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığı için zam çalışması yapacaklarını şu sözlerle aktarmıştı: "En düşük emekli aylığı bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda. Kök ücretleri daha düşük olan, oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz. Diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Nihai çalışma tamamlandıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum."