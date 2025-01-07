Altın fiyatları kaç TL? 7 Ocak gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 2 bin 990 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 yükselişle 3 bin lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 980 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 850 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 641 dolardan işlem görüyor.