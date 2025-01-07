Avantajlı emeklilik için ‘son gün’ uyarısı

Emekli aylığı, kişinin çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazancı (brüt ücreti) ve çalışma gün sayısına göre belirleniyor. Prime esas kazançların emekli olunan tarihteki değeri her yıl için belirlenen güncelleme katsayısı ile hesaplanıyor. Güncelleme katsayısı tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) yıllık artışın yüzde 100'ü ile gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) yıllık gelişme hızının yüzde 30'unun toplamından oluşuyor.

BİRLİKTE ALACAKLAR

Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihinde verenler e-Devlet'te görünen emekli aylığını ocak ayında yapılan zamla birlikte alacaklar. Örneğin, aralık ayında e-Devlet'te emekli aylığı 30.000 TL görünen kişi 31 Aralık 2024 tarihinde dilekçe verdi ise bu tutara yüzde 15,75 oranındaki ocak ayı emekli aylığı zammı yansıtılarak 34.725 TL aylık bağlanacak. Aynı kişi dilekçeyi 1 Ocak 2025 tarihinde vermek zorunda kalırsa emekli aylığı önce 22.727 TL'ye düşecek. Bu tutara ocak ayındaki yüzde 15,75'lik zam uygulandığında 26.307 TL'ye çıkacak. Şubat ayında GSYH verileri açıklandığında yüzde 3,5 çıkarsa nisan ayından itibaren 26.510 TL olacak.

SON TARİH 14 OCAK

Özel sektörde çalışan işçiler (SSK) ile BAĞ-KUR'lular açısından 2024 yılı avantajından yararlanma süresi 31 Aralık 2024 tarihinde doldu. Kamuda çalışan ve maaşlarını ayın 15'inde alan işçiler ile ilk defa kamu görevlisi olarak 15 Ekim 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan 4/C'liler 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçesi verdiklerinde 2024 yılı emeklisi sayılacaklar ve yüzde 30 - 31 oranındaki avantajdan yararlanacaklar.

ZAMLI MAŞLAR BU AY YATIYOR

MİLYONLARCA emekli ve memurun beklediği enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yıl sonu enflasyonuna göre 6 aylık oran yüzde 15.75 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 15.75 olarak belirlendi. 6 aylık oran ile yapılan hesaplamaya göre memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkı oluştu. Yüzde 6 toplu sözleşme artışı alacak olan memurlar ve memur emeklilerinin Ocak ayı enflasyon artışları da yüzde 11.54 olarak hesaplandı. Emeklilerin ve memurlar yeni oranlarla hesaplanmış maaşları bu aydan itibaren hesaplarında olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları her ayın 17'si ile 28'i arasında ödeniyor. Bu şekilde emeklilerin hesaplarına eğer bir değişiklik olmaz ise yüzde 15.75 oranında artırılmış yeni aylıkları yatırılacak. Yeni oranlar 2025 yılının ilk 6 ayı için geçerli olacak. 6 ay boyunca zamlı maaşlar yatırılacak. Daha sonra Temmuz ayında yeniden enflasyona göre artış oranları hesaplanacak. Ayrıca daha düşük kalan memurlar ve memur emeklilerinin artış oranlarının SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile eşitlenmesi de söz konusu olabilecek. Bu durumda yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Düzenlenmenin Ocak'ın üçüncü haftası yasalaşması bekleniyor.