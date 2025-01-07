Bakan Göktaş duyurdu: Başkan Erdoğan 13 Ocak’ta Aile Yılı’na ilişkin müjdeleri açıklayacak

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aile Yılı'nın ilk kez 1994'te Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası ölçekte ilan edildiğini ve 15 Mayıs'ın da Uluslararası Aile Günü olarak 30 yıldır kutlandığını anımsatan Göktaş, bu kapsamda yapılan çalışmaları anlattı.

Göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmalarla "aile" konusuna gösterdikleri önemin altını çizen Göktaş, 8'inci Aile Şurası'nı gerçekleştirdiklerini ve şura çıktılarını kullanarak, "Ailenin Korunması Ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nı yürürlüğe koyduklarını aktardı.