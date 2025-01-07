En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika emekli zammı açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı için yeni zam oranını duyurdu. En düşük emekli maaşı yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükseltildi.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur emeklisinin taban aylığı yüzde 11,54 zam ile 17 bin 587 TL'den 19 bin 617 TL'ye yükseldi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı yüzde 11,54 zam ile 39 bin 177 TL'den 43 bin 726 TL'ye yükseldi.