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Haberler Ekonomi Terör örgütleriyle bağlantılı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu

Terör örgütleriyle bağlantılı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları dondurulduğunu açıkladı. Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Terör örgütleriyle bağlantılı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Bakanlıkça hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütleri PKK/KCK bağlantılı 7 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin, DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 22 gerçek kişinin ve FETÖ/PDY bağlantılı 1 gerçek kişi ile 9 tüzel kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

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Terör örgütleriyle bağlantılı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu Terör örgütleriyle bağlantılı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu Terör örgütleriyle bağlantılı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu
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