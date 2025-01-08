Aydın, ihracatta en iyiler arasında

AYDIN, Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 2024 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren 31 il arasında yer aldı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 2024 yılında 54 ilin ihracatı artarken Aydın'ın aralarında olduğu 31 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Türkiye'nin 2024 yılında mal ihracatı yüzde 2,5 oranında artış ile 262 milyara yükseldi ve Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırıldı Bu ihracat değerindeki payı bakımından 56 milyar 837 milyon dolar ile İstanbul birinci sırayı alırken, Kocaeli 32 milyar 5 milyon dolar ile ikinci sırayı, İzmir 23 milyar 817 milyon dolar ile üçüncü sırayı aldı. 2024 yılında faaliyet illeri bazında 31 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan iller arasına giren Aydın ise listede 21. sırada yer aldı.