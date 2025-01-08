EFT ücretlerine yüzde 44 oranında zam geldi

EFT ücretlerine yüzde 44,38 oranında zam yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, 6.300 TL'ye kadar olan işlemlerde ücret 6,39 TL, 6.300-304.800 TL arası işlemlerde 12,79 TL, 304.800 TL üzerindeki işlemlerde ise 159,97 TL olacak. Yüzde 44,38'lik yıllık enflasyon oranına paralel olarak, bankaların EFT ücretlerine ve işlem tutar basamaklarına zam yapıldı. Bankalararası para transferlerinde uygulanacak yeni komisyon oranları, 8 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

GÜNCEL TARİFE NETLEŞTİ

Yeni düzenlemeye göre, farklı banka hesapları arasında gerçekleştirilecek EFT işlemleri için alınacak komisyonlar şu şekilde belirlendi: 6.300 TL'ye kadar olan işlemler: Daha önce 4,43 TL olan EFT ücreti, yüzde 44,38'lik artışla 6,39 TL'ye yükseldi. 6.300 TL ile 304.800 TL arasındaki işlemler: Bu tutar aralığında EFT komisyonu, 8,86 TL'den 12,79 TL'ye çıktı. 304.800 TL üzerindeki işlemler: Büyük ölçekli para transferlerinde alınan EFT ücreti, 159,97 TL olarak belirlendi.