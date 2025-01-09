  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi 2025'in ilk altı ayı için bedelli askerlik ücreti belli oldu

2025'in ilk altı ayı için bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik ücreti için belirlenen tutarın 243 bin 13 lira 44 kuruş olduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

2025’in ilk altı ayı için bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, yayımladığı basın bilgilendirme metninde 2025'in ilk altı ayı için uygulanacak bedelli askerlik ücretini açıkladı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Metinde bedelli askerlik tutarının daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiği hatırlatıldı. Bedelli askerlik ücretinin 2025'in ilk altı ayı için 243 bin 13 lira 44 kuruş olduğu ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı 7 Ocak itibarıyla 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başladığını da duyurdu.

2025’in ilk altı ayı için bedelli askerlik ücreti belli oldu

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

MSB açıklamasında şu ifadeler kaydedildi: Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş, 7 Ocak'tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır.

2025’in ilk altı ayı için bedelli askerlik ücreti belli oldu Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

2025’in ilk altı ayı için bedelli askerlik ücreti belli oldu 2025’in ilk altı ayı için bedelli askerlik ücreti belli oldu 2025’in ilk altı ayı için bedelli askerlik ücreti belli oldu

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA