2025’in ilk altı ayı için bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, yayımladığı basın bilgilendirme metninde 2025'in ilk altı ayı için uygulanacak bedelli askerlik ücretini açıkladı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Metinde bedelli askerlik tutarının daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiği hatırlatıldı. Bedelli askerlik ücretinin 2025'in ilk altı ayı için 243 bin 13 lira 44 kuruş olduğu ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı 7 Ocak itibarıyla 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başladığını da duyurdu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

MSB açıklamasında şu ifadeler kaydedildi: Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş, 7 Ocak'tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır.