Aralık 2024’te en çok borsa kazandırdı

TÜKETİCİ fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde Aralık 2024'te en yüksek aylık reel getiri yüzde 6,02 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşirken, geçen yıl genelinde en fazla kazanç ise külçe altından elde edildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemi ve geçen yıl geneline ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, geçen ay aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,68, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,02 oranlarıyla BIST 100 endeksinde görüldü. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 3,08, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,61, dolar yüzde 1,21 oranlarıyla yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 0,29 ve külçe altın yüzde 1,46'yla yatırımcısına kaybettirdi.