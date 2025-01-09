Nazilli’ye TOKİ müjdesi

Aydın'ın Nazilli ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen 139 konutun teslim süreci başlıyor. Hak sahipleri, 6-17 Ocak 2025 tarihleri arasında yeni evlerine kavuşacak. Konut teslimatı, Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen bir programla yapılacak. TOKİ tarafından yapılan açıklamada, "Aydın Nazilli'deki 139 sosyal konut, hak sahiplerine teslim edilerek, vatandaşlarımıza daha kaliteli bir yaşam imkanı sunuluyor" ifadeleri kullanıldı.

TESLİMAT SÜRECİ

Konut sahipleri, teslimat işlemlerini başlatmak için kendilerine belirlenen tarihlerde Halkbank Nazilli Şubesi'ne başvuracaklar. Teslimat sırasında, 3065 sayılı KDV kanunu gereği yüzde 10 oranında Katma Değer Vergisi tahsil edilecek. KDV bedeli, teslimat sonrası vadeli ödeme seçeneğiyle alınacak.