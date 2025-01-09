Emekli promosyonlarına Ocak 2025 ayarı: Yeni yılda hangi banka ne kadar ödeme yapacak?

Ocak ayında zamlanan emekli maaşlarının ardından bankalar, güncel promosyon kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Bankalar, internet sitelerinden yaptığı duyuruda güncel promosyon ödeme tablosunu yayınladı.

AVANTAJ SAĞLIYOR

Yeni yılda emeklilere yapılacak zamlarla birlikte ödenecek promosyon tutarları da yükselmiş olacak. Maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler için çeşitli avantajlar sunuluyor. Promosyon tutarları maaş miktar��na göre değişiklik gösterirken, birçok banka ek fırsatlarla dikkat çekiyor.

GÜNCEL TUTARLAR

Promosyon kampanyaları, bankaların müşteri çekme yarışını artırdı. Bankalar sadece nakit ödemeler değil, otomatik ödeme talimatları, ücretsiz işlem fırsatları ve özel indirimler gibi çeşitli avantajlar da sunuyor.

İŞTE ÖNE ÇIKAN BANKALARIN KAMPANYALARI: ING BANK

.15 bin TL'ye kadar nakit promosyon.

.Otomatik fatura talimatı ile 3 bin TL, Turuncu Hesap ile 2 bin TL ek promosyon.

.Toplamda 20 bin TL'ye kadar promosyon.

.Yeni emekliler ve EYT emeklileri de yararlanabilir.

AKBANK

.1-31 Ocak 2025 tarihlerinde maaş taşıyan emeklilere 15 bin TL'ye kadar promosyon.

.İlk 5 fatura ödeme talimatı ile toplamda 17 bin 500 TL promosyon.

.3 yıl taahhüt edilmesi gerekiyor.

TEB

.36 ay taahhütle 21 bin TL'ye kadar promosyon (ana promosyon ve ek promosyon dahil).

GARANTİ BANKASI

.1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon.

.Havale ve EFT işlemleri ücretsiz.

İŞ BANKASI

.3 yıl taahhütle maaş taşıyanlara maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon.

ZİRAAT BANKASI

.Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyanlara 12 bin TL'ye kadar promosyon.

HALKBANK

.Maaş tutarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon.

VAKIFBANK

.Maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon.

.3 yıl taahhüt edilmesi gerekiyor.

QNB

.15 bin TL'ye kadar nakit promosyon.

.QNB Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim.

DENİZBANK

.12 bin TL'ye kadar nakit promosyon.

.Yeni hesap açanlara ilave 8 bin TL ek promosyon.

ALBARAKA

.15 bin 600 TL'ye kadar promosyon.

.2 otomatik fatura talimatı ile 1.400 TL ek promosyon.

.Yeni müşteri referansı ile 500 TL promosyon.