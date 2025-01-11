Bakan Uraloğlu duyurdu: Havacılık alanında bir milat olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk mühendisler tarafından geliştirilen milli gözetim radarının test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını, entegrasyon çalışmalarının ardından bu yılın ilk çeyreğinde sistemi hizmete almayı planladıklarını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliği ile tamamen Türk mühendislerince geliştirilen milli gözetim radarı Mode-S SSR (MGR) ile ilgili yazılı açıklama yaptı. MGR sisteminin kesin kabulünü 2024 Aralık'ta yaptıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı yakınlarındaki Gaffur Baba Tepesi'ne radar yerleşkesinin kurulduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılık alanındaki ilk yerli ve milli sivil gözetim radarı olan MGR'nin kullanıma alınmasından önce başlatılan süreklilik testlerini başarıyla geçtiğini bildirerek, "Hava trafik kontrol sistemleriyle entegrasyonunun sağlanmasının ardından bu yılın ilk çeyreğinde hizmete almayı planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.