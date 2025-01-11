Bakan Uraloğlu duyurdu: Havacılık alanında bir milat olacak

'HAVACILIK ALANINDA BİR MİLAT OLACAK'

MGR sisteminin Türk hava sahasının yoğun hava trafiğine önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Radarımız hava trafik kontrolörlerimizin kullandığı hava trafik yönetim yazılımları ile entegre bir şekilde çalışarak hava trafik kontrol hizmetlerinde verimliliği artıracak. MGR ülkemizin havacılık alanındaki yerli ve milli üretim hamlesi kapsamında bir milat olacak" dedi. Bakan Uraloğlu, MGR'nin sivil ve askeri hava trafiğinin tespitine yönelik ICAO ve Eurocontrol standartlarına uygun olarak tasarlandığının altını çizerek iki gözetim sisteminden oluştuğunu kaydetti. Uraloğlu, "Birincil gözetim sistemi farklı hava koşullarında gelişmiş tutarlı radar sinyal işleme tekniklerini kullanarak 112 kilometreye kadar, ikincil gözetim sistemi ise 370 kilometreye kadar bir alanda aynı anda bin hava aracını 7 gün 24 saat gözetleyebilecek" açıklamasını yaptı.