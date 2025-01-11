Doğalgazda fatura tutarınızı düşürün

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR), yayınladığı tüketici doğalgaz el kitabı ile tüketicilerin doğalgaz faturaları ve kullanımına ilişkin soruları yanıtladı. Buna göre, vatandaşlar yüksek buldukları faturalara 1 yıl içinde itiraz edebilecek.

GECİKME FAİZİ

GAZBİR şu açıklamaları yaptı: "Tüketici olarak, fatura bedeline itiraz etme hakkına sahipsiniz. Dağıtım şirketi itirazı, itirazın yapıldığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde karara bağlar. Ancak faturaya itiraz edilmiş olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Son ödeme tarihine kadar ödenmeyen faturalara her geçen gün için günlük gecikme faizi uygulanır. Dağıtım şirketi tarafından yapılacak ihbarname sonrası 3 gün içerisinde ödemenin yapılmaması halinde doğalgaz kesilir ve ödeme durumunun 90 günden fazla sürmesi halinde hesaplar tahliye dilerek içre süreci başlatılır." GAZBİR'in soru-cevap bölümünde yer alan diğer kısımlar ise şu şekilde: "Özellikle doğalgaz sobalarının filtreleri ayda bir kez temizlenmeli veya değiştirilmelidir. Odalarda bulunan eşyalar dış duvarlardan uzak tutulmalıdır. Çatı, pencere ve duvarlarda ısı yalıtımı yapmak yüzde 25 ila 50 arasında tasarruf sağlar. Kombinin açıp kapama yerine sürekli düşük ısıda çalışması gerekir."